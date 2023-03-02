Akülü aracı enkaz altında kalmıştı, depremzede engelli vatandaşa yenisi hediye edildi

Hatay Antakya’da depreme yakalanan ve ailesi ile birlikte kendisini dışarı attıktan sonra evi yıkılan, akülü engelli aracı enkazın altında kalan İbrahim Gül’e geldiği Mersin’de akülü engelli aracı hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Mersin’in Silifke İlçesinde ki kamplara gelen depremzedelerin ihtiyaçları bir bir karşılanıyor. Hatay Antakya’da depreme yakalanan ve ailesi birlikte kendisini dışarı attıktan sonra evi yıkılıp akülü engelli aracı enkazın altında kalan engelli depremzede İbrahim Gül, eşi ve 3 çocuğu Silifke İlçesinde ki DSİ kampına yerleştirildi. Burada Gül’ün akülü araç isteğini Silifkeli doktor Fatih Dölek, yerine getirdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğurhan Uğur ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör ile Doktor Dölek, depremzede Gül’e aracı teslim etti.

Depreme eşi ve 3 çocuğu ile yakalandığını küçük yaşlarda çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediğini belirten İbrahim Gül, “Depremde o korku ile dışarı kaçtık. Dışarı kaçarken bahçe duvarı üzerimize yıkıldı. Benim sağlam olan sağ ayağım oradan düşen bir beton parçası ile yaralandı. Ondan sonra iki gün çadırın altında kaldık. Biz ondan sonra çok zor durumlar yaşadık. Her taraf çökmüştü. Çok felaket bir durumdu. Ondan sonra Mersin Silifke’ye geldik ailemizle beraber. Üç oğlum ve eşimle beraber dinlenme tesislerinde kaldık. Birkaç gün sonra sağolsun Dr. Fatih bey bir isteğin var mı dedi. Bende akülü arabam enkaz altında kaldı dedim. Bu şekilde bize yardımcı olacağını söyledi ve sağolsun aynı şekilde arabayı bize teslim etti. Yardımcı oldu Allah ondan bin defa razı olsun” dedi.

Kendisi de engelli olan ve depremzede İbrahim Gül’ün isteğini yerine getiren Doktor Fatih Dölek ise “DSİ kampı ziyaretimizde İbrahim abi ile karşılaştık. Kendisinin depremzede olduğunu ve Antakya’da ki depremde akülü aracının depremde enkaz altında kaldığını söyledi. Kendisini bir odada yalnız otururken görünce kayıtsız kalamadık. Ne istediğini sorduk. Akülü araç istediğini söyledi. Elimizden geleni yapıp 15 gün içerisinde akülü aracını teslim ettik" diye konuştu.