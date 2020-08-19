Aksu Göleti’ne 16 bin alabalık yavrusu bırakıldı
ÇORUM MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KARGI AKSU GÖLETİ'NE 16 BİN ALABALIK YAVRUSU SALINDI.
Çorum Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Kargı Aksu Göleti’ne 16 bin alabalık yavrusu salındı.
Çorum Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kargı ilçesi biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir ilçemiz. 300 rakımla Kızılırmak Vadisi içerisinde Akdeniz iklimini andıran bir iklimi olup 2 bin rakıma kadar çıkmaktadır. Bitki çeşitliliğinin yanı sıra fauna açısından da son derece zengindir. Kargı ilçemiz gerek kızıl geyik, karaca, kurt, vaşak, kaya kartalı su kuşları gibi birçok faunaya ev sahipliği yapmaktadır. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak buradaki biyolojik çeşitliliğe artı değer katmak amacıyla genel müdürlüğümüzün Trabzon’daki doğal alabalık üretme çiftliğinden, Kargı’da bulunan Aksu Göleti’ne Abant alası olarak ifade ettiğimiz 16 bin alabalığı saldık. Abant alası Türkiye’ye has endemik bir türümüz. İnşallah Kargı’da da biyolojik çeşitliliğe katkı vermek ve buradaki doğal ekosistemi daha da canlandırmak amacıyla buraya salmış olduk. Abant alası dediğimiz tür yaklaşık 4 ile 7 yıl arasında yaşamaktadır. Yaklaşık 3 yaşına geldiğinde yumurtlayarak yavru edinilebilmektedir. İnşallah bugün burada saldığımız 16 bin adet Abant alası türüyle ekosistemimize katkıda bulunduk’’ dedi.
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