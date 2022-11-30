Akşehir’in şehirlerarası tek kadın şoförü Funda Çeper babasının izinde

Konya’nın Akşehir İlçesinde şehirlerarası tek kadın şoför olan Funda Çeper, 4 kuşaktır bu mesleğin içinde olduklarını belirterek, ata mesleği olan şoförlüğün babasından kendisine kaldığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Dünya Şoförler Günü münasebetiyle Akşehir Şehirlerarası Otogarı’nda şoförlerle bir araya geldi. Otobüs şoförlerinin gününü tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir’in Şehirlerarası Otobüs firmasında tek kadın şoför olarak çalışan Funda Çepel’i de tebrik etti. 2 yıldır şehirlerarası otobüs firmasında şoförlük yapan Funda Çepel’in kullandığı otobüse binerek seyahat eden Başkan Akkaya, yolculuk esnasında Funda Çepel ile sohbet etti. Başkan Akkaya şoförlük mesleği tercih ederek dikkatli bir şekilde otobüsü kullanan Çepel’i tebrik etti.

Dünya Şoförler Günü münasebetiyle tüm şoförlerin günlerin tebrik ettiğini ve onlara kazasız belasız mesleklerini icra etmelerini dilediğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir otogarımızda şoförler günü münasebetiyle şoförlerimizi tebrik ederken Akşehir’deki otobüs firmamızda uzun yıllardır kadın kaptan şoför olarak görev yapan Funda hanımla karşılaştık. Kendilerine ait otobüslerinde 3 kaptandan biri olarak görev yaptığını öğrendik. 4 nesildir Funda hanımın ailesi bu mesleği yapıyormuş. Biz de az önce Funda hanımla beraber küçük bir seyahat yaptık, gerçekten çok güzel araç kullanıyor. O aracı kullanırken çok rahat kahvenizi, çayınızı yudumlayıp rahat bir yolculuk yapabilirsiniz, aracı sarsmıyor. Bu noktada kendilerini tebrik ediyorum. Sağlıcakla kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Akşehirimiz’de, Akşehirimizin şirketinde böyle bir kadın kaptan şoför olmasından da gurur duyduğumuzu belirtiyorum” dedi.

Akşehir’e ait bir şehirlerarası otobüs şirketinde kadın otobüs şoförü olarak çalıştığını ve 31 yaşında olgunu söyleyen Funda Çepel, “8 yaşında bir kızım var. 2 yıldır aktif olarak kendimize ait otobüste şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapmaktayım. 4 kuşaktır, 4 nesildir bu işteyiz. Ayriyeten kamyonlarımız, tırlarımızda var ama bizim için otobüs bambaşka” dedi.

Şoförlük mesleğine 9 -10 yaşından beri araç kullanarak başladığını ifade eden Çepel, “11-12 yaşından itibaren otobüstü, tırdı bu tür araçları kullanmaya başladım. Bu meslek baba mesleği, ata mesleği. Babamdan bana kalan bir şey, baba kız yollarda çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Yolcular ilk 5 dakika tedirgin oluyor"

Otobüste seyahat eden yolcuların ilk 5 dakika boyunca tedirginlik yaşadığını söyleyen Funda Çepel, “Daha sonra konforlu bir şekilde seyahat ettiklerini anlayınca hepsi güzel bir şekilde seyahat etmeye başlıyorlar ve arkalarına yaslanarak devam ediyorlar. Tabi ilk 5 dakika falan yolcularımızın kafaları şöyle bir koridordaki arada oluyor ve ondan sonra mutlu bir şekilde arkalarına yaslanıp devam ediyorlar. İnerken de yolcularımızdan teşekkür alıyoruz” şeklinde konuştu.

Akşehir’den birçok noktaya otobüsle yolcu götürdüğünü söyleyen Çepel, "En uzun olarak İstanbul Kırklareli seferimiz var ve bu sefer 17 saat sürüyor ama yine de bizim için zevkli geçiyor ve bu işi severek yapıyoruz. Normal şartlarda zor bir iş ama uykumuzu aldıktan sonra hiçbir sorun olmuyor” ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı boyunca küçük yada büyük çaplı bir kaza yaşamadığını belirten Funda Çepel, “Yolculuklarımız esnasında polislerimiz olsun, jandarmalarımız olsun bizi durdurduklarında biraz şaşırıyorlar. Mesela geçenlerde İstanbul’dan çıktım geliyorum, yolculuk esnasında jandarma tarafından durdurulduk. Jandarmalar ‘ben sizi internette görmüştüm’ dediler ve fotoğraf çektirdiler. Bayanlar sanırım daha temkinli oluyorlar ve hiçbir kaza yaşamadık bugüne kadar. Erkek meslektaşlarımda bana çok iyi davranıyor, onlarda benimle gurur duyuyor ve ‘bir bayan kaptanımız var bizim için ayrıcalık’ diye sevgiyle saygıyla karşılıyorlar” dedi.

Yaptığı mesleğin zor olduğunu ama tüm kadınların yapabileceğine vurgu yapan Funda Çepel, “Bir kadın her şeyi başarır diye düşünüyorum. Bir işin erkeği ya da kadını yoktur. Bir kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir, yeter ki insan kendine güvensin” diye konuştu.

Annesinin otobüs şoförlüğü yapmasından gurur duyduğunu ifade eden Funda Çepel’in 8 yaşındaki kızı Öykü Hilal de, “İleride belki bende annem gibi otobüs şoförü olabilirim ama benim en büyük hayalim trafik Polisi olmak” dedi.

Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya Akşehir’in tek kadın otobüs şoförü Funda Çepel ile kızı Öykü Hilal’e çeşitli hediyeler takdim etti.