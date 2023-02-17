Aksaraylı gurbetçilerden deprem bölgesine destek

Aksaraylı gurbetçi derneklerinin çeşitli ülkelerde başlattığı yardım kampanyalarında deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri Aksaray’a ulaştı.

Deprem bölgelerinden acil ihtiyaç olarak bildirilen yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağılgan Spor Salonlarında vatandaşların getirdiği yardım malzemelerinin tasnif, koli ve paketleme işlemleri personel ve gönüllüler tarafından yürütülüyor. “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremin ardından Aksaray ve tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek olup harekete geçti. Başta Almanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Aksaraylı gurbetçiler kendi yaşadıkları ülke ve bölgelerdeki Aksaray dernekleri koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için çalışma başlattı. Birçok ülkede yaşayan Aksaraylılar kurdukları gönüllü çalışma grupları ile ihtiyaç malzemeleri toplayarak tırlarla deprem bölgesine ve Aksaray’da yürütülen yardım kampanyalarına destek olmak için malzeme tırlarını kente gönderdi. Yardımlar Aksaray’dan tırlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.