Aksaray’da deprem bölgesine kan bağışı ve yardım seferberliği

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 2 büyük depremin yaraları yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da kan bağışı ve yardım seferberliği ile sarılmaya devam ederken, gece saatlerine kadar vatandaşlara hizmet veren Kızılay Bağış Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yurt genelinde Kızılay tarafından bağış seferberliği başlatıldı. Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da yüzlerce vatandaş bağış seferberliğine katılmak için Kızılay Bağış Merkezlerine akın etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Kızılay Bağış Merkezinde sabahın ilk saatlerinde gelen vatandaşlar hem ayni ve nakdi yardımlar hem de kan bağışı yaptı. Seferberliğin ilk gününde 350 ünite kanı deprem bölgelerine ulaştırmak için çalışmalarını başlatan Kızılay, Aksaray’da toplanan 350 ünite kanı Kayseri Kan Merkezine ulaştırdı. 350 ünite kanın ardından şehirde bağış merkezlerinde yoğunluk arttı. Uzun kuyrukların olduğu bağış merkezinde vatandaşlara art arda davetler gönderildi. Kızılay yetkilileri ve vatandaşlar bağışta bulunacak vatandaşları duyarlı olamaya davet etti.

Kan bağışı seferberliğinde gece saatlerine kadar çalışma yaptıklarını belirten ve 350 ünite kanın deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını anlatan Kızılay Şube Başkanı Turhan Akkurt, “Dün deprem sonrası haberi alır almaz tüm vatandaşlarımız günün ilk ışıklarıyla kan merkezimize yoğun bir şekilde talepte bulundular. Dün gün boyu gece saat 23’e kadar vatandaşlarımız buradaydılar. Dün 350 ünite kan tedarikini hiç zaman kaybetmeden gece 03.00’de Kayseri Kan Merkezine ulaştırdık. Oradaki gerekli işlemler sonrasında ihtiyaç olduğunda deprem bölgesine intikal edecek. Bugünde yine aynı şekilde sabahın ilk ışıklarında kıymetli vatandaşlarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini yine ayni ve nakdi yardımları buradaki kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla ulaştırmak için buradayız. Yine bugün saat zaman tanımaksızın geceye kadar kan tedarikini sağlayıp yerine ulaştıracağız. Ülke genelinde inanılmaz bir duyarlılık var, kan konusunda bunu 1 gün değil de zamana yaymak lazım, Kızılay Genel Başkanımız Kerem Kınık sosyal medyadan paylaştı. Kanı korumak zor çünkü ihtiyaç olduğunda bölgeye gidebiliyor. İleriki zamanlara yayarak ihtiyaç olduğunda yine aynı duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Ben buradan kıymetli vatandaşlarımıza kan konusunda ve diğer ayni nakdi yardımlarda dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi bundan sonrada aynı duyarlılık için davet ediyorum” dedi.

"Ömrümde ilk defa kan vereceğim"

Duygulanarak kan bağışı yapmaya geldiğini ve ilk kez depremzedeler için kan bağışı yaptığını anlatan Hatice Koçak (62), “Duygularım anlatılmaz oğlum, çok yani dünden beri çok kötüyüz. Üzgünüz, kan verelim elimizden gelen yardımı yapalım istiyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz. Ellerinden gelen yardımları imkanları yapsınlar. Daha ben ömrümde hiç kan vermedim. İlk defa kan vereceğim. Bu da onlara kısmetmiş, inşallah yaralarına merhem olurum” diye konuştu.

Sultan Salkın (35) ise “Depremzedeler için kan bağışında bulunmaya geldim. Oradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışıyoruz. Herkese kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum” dedi.