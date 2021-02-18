Aksaray’da cami cemaatine Regaip Kandili ikramı

Aksaray’da Regaip Kandili nedeniyle yatsı namazı çıkışı cemaate Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt, Aksaray Belediyesi tarafından ise kandil simidi, tatlı ve çorba ikram edildi.

Mübarek Regaip Kandili nedeniyle Aksaray Ulu Cami avlusunda yatsı namazı çıkışı çeşitli kurum ve odalar tarafından cemaate ikramda bulunuldu. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü cemaate süt ikramında bulunurken, Aksaray Belediyesi ise kandil simidi, çorba ve tatlı ikramında bulundu. Camiden çıkan cemaat önce sıcak çorbasını içti, sonra tatlısını yiyerek süt ve kandil simidini alıp evine gitti.

Türkiye’nin çiğ süt üretiminde 9’uncu sırada yer aldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Biliyorsunuz bugün Regaip Kandili. Ben tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutluyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Aksaray Valiliğimizin himayesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa vatandaşlarımıza süt dağıtıyoruz. Bilindiği üzere Aksaray’ımız çiğ süt üretiminde Türkiye’de 9’uncu ve bütün faydaları da çok fazla. Vatandaşımıza bir farkındalık oluşturmak, onlara sütü sevdirmek hem de Aksaray’ımızın çiğ süt üretiminde 9’uncu sıradan ilk sıralara gelmesi için bir dağıtım yapıyoruz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise, “Burada asıl amacımız farkındalık oluşturup insanlarımızda süt içme alışkanlığı oluşturabilmek. Burada süt içme alışkanlığı oluşturup üreticilerimizin sütlerinin tüketilmesini sağlayabilmek” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek, “Bugün Regaip Kandili’ni idrak ettik. Tüm hemşerilerimizin, tüm vatandaşlarımızın mübarek Regaip Kandili’ni tebrik ediyoruz. Şu anda cami çıkışında da hemşerilerimize tatlı, kandil simidi dağıtıyoruz, tüm hemşerilerimize saygılar hürmetler sunuyorum” diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Damızlık Birliği Başkanı Kayan ve Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav kendi illeriyle vatandaşlara ikramda bulundu.