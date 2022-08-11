Aksaray Belediyesi tarlada üretti, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Aksaray Belediyesi tarafından geçen yıl atıl arazilerde ekimi yapılarak bu yıl hasat edilen arpanın buğday ile değiştirilmesi ile elde edilen bin 700 torba un, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Aksaray Belediyesi tarafından geçen yıl atıl olarak görülen ve çevre düzenlemesi yapılan 500 dönüm arazide arpa ekimi yapıldı. Belediye personeli ve çiftçiler tarafından sürekli bakımı yapılan arazide verim alındı. Arazide bu yıl ilk kez Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından yapılan hasat çalışmalarında 75 ton arpa elde edildi. Belediyeye ait tarlanın ilk mahsulü olan arpalar tarım merkezlerinde buğday ile değiştirilerek değirmenlerde işlendi. 75 ton mahsulden 25 kiloluk bin 700 torba un elde edildi. Aksaray Belediyesi depolarında muhafaza edilen unlar tek tek araçlara yerleştirilerek, gıda yardım kolileri ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere götürülmek üzere yola çıktı.

Tarlanın ilk hasadı ve un üretimi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Belediyemize ait 500 dönüm tarlaya bu yıl ekim gerçekleştirdik. Hasat döneminde sosyal medya siteleri üzerinde de paylaştığımız gibi 75 ton arpa elde ettik. Buğdaylarla değiştirerek un üretimi sağladık. Bugün burada görmüş olduğunuz 25 kiloluk unlardan bin 700 adet ürettik. Belediyemiz kazanmış oldu. Biz bunu tabii ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza peyderpey dağıtacağız. Dağıtım işlerimiz başladı. Allah nasip ederse inşallah gelecek yıl tekrar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Aksaray Belediyesi olarak tarımsal bir faaliyet gerçekleştirmenin ve ürün üretmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu da hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Tekrar tüm Aksaray’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.