Akşam pazarına akın: Bitpazarındaki kalabalık havadan görüntülendi

Bursa’da cumartesi akşamları kurulan bitpazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, kalabalık havadan da görüntülendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her cumartesi kurulan bitpazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor. Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahında sergiliyor.

Her bütçeye göre her çeşit ürünün yer aldığı pazarda, bazı vatandaşlar merakından gezmeye gelse de ürün almadan çıkamıyor. Pazara akın eden bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Artık daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Burada fiyatların gündüz pazarına göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.