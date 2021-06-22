Akreplerle tehlikeli oyun

Adana’nın Feke ilçesinde 59 yaşındaki Kazım Karadurak tek tek taşların altında bulduğu akrepler ile oynuyor, üstünde gezdiriyor, görenleri hayrete düşürüyor.

Feke’ye bağlı Paşalı Mahallesi’nde yaşayan, çocukluğunda çobanlık yaparken alıştığı akrepleri elleri ile yakalayan Kazım Karadurak’ın akrepler ile kurduğu dostluğu ve cesareti görenleri hayrete düşüyor. Birçok akrebi aynı anda başında, üzerinde ellerinde gezdiren Karadurak cesaretiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Kazım Karadurak’ın kardeşi Ali Karadurak, akrebe kesinlikle dokunamadığını ancak ağabeyinin çocukluğundan beri bunlarla iç içe olduğunu ve ona bir şey olacağından korktuğunu söyledi.

Kazım Karadurak’ın eniştesi Muhammed Işık ise, "Akrep tehlikeli, ben elimi süremem ama kayınbiraderim üzerinde gezdiriyor. Onlardan cesaret alıyor" diye konuştu.

Fırıncılıkla uğraşan Kazım Karadurak aynı zamanda arıları olduğunu ve sıkılınca onlarla da oynayıp zaman geçirdiğini ifade ederek, "Benim çocukluk dönemimde çobanlık yaparken akrep çıkarırdım. Kuyruğundan tutarım elimde üstümde gezdiririm. İğneleri yok bile dediler ama siz de bakın hangisinin iğnesi yoksa söyleyin. Bunu tutmanın özel bir yöntemi var. Ben o yöntem ile tutuyorum. Üzerimde gezdiriyorum. Aslında üstümde kayıyor durmuyorlar dursalar kolye yapacağım. Kolye yapmak istiyorum. Keyif alıyorum bunlardan. Korkmuyorum ama bunu tutmasını bilen tutsun. Ben bunun ilmini bildiğim için tutuyorum. Kuyruğundan özel bir tutuş şeklim var. Çok kez akrep soktu arı soktu ama beni sokan akrep de arı da hepsi öldü" diye konuştu.

İlçesinde ve mahallesinde herkesin sosyal medyadaki akreplerle olan dostluğu ile ilgi odağı olan Kazım Karadurak akrepleri çok sevdiğini ve o yüzden onlarla oynadığını kaydetti.