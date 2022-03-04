Akrep Nalan Kimdir? Neden vefat etti?

Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle’de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın’dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı.

1972-1980 tarihleri arasındaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.

Muhasebecilik yaptığı senelerde Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmaları oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı.

İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu.

1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır.

Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün “Sun Avucundaki Karanlığı Bana” isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti.

2012 nisan ayında reklamcı Ali Taran’ın çektiği Atlas Halı reklam filmlerinde de oynadı.

Akrep Nalan'ın Filmleri Dizileri ve Albümleri

Albümleri :

1991 - Dağ Çiçeği

1996 - Zil Zurna Sevdalar

Filmleri ve dizileri :

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi