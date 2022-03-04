Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖLÜM HABERİNİ ÖZGÜR ARAS VERDİ

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren Özgür Aras, "Ah be... Akrep Nalan, huzurla uyu" dedi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akrep Nalan, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.