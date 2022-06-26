Akran reddine karşı Eylül Bebekler

Dokuz Eylül Üniversitesinin engelsiz toplum konusunda farkındalık sağlamak ve akran reddini önlemek amacıyla hayata geçirdiği Eylül Bebekler projesi, İzmir’de anaokuluna giden çocuklarla buluşacak. DEÜ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 2022-2023 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okul öncesi kurumlarda akran reddinin erken yaşlarda önüne geçmek amacıyla Eylül Bebekler ile eğitim verilecek. Özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen Eylül Bebekler ile çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek ve durumları hakkında bilgi edinilmesi hedefleniyor. Proje çerçevesinde her bebek, mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturuldu. Proje ile işitme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği, down sendromu, albinizm, marfan sendromu ve dwarfism sendromuna da dikkat çekiliyor. Projenin ismi de Dokuz Eylül Üniversitesinden geliyor. Eylül Bebekleri İzmir’den sonra ülke geneline, ardından da dünyaya yaymak istediklerini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projenin UNESCO tarafından da dikkat çektiğini söyledi.

“Akran reddi çok önemli bir sorun”

Eylül Bebekler projesinin önemine değinen Hotar, “Engelsiz toplum olma konusunda çok ciddi çalışmalar yapan bir üniversiteyiz. Farklılıklarla ilgili bir bilinç oluşturma yönünde adımlar atıyoruz. Fiziki olarak tabii ki tüm kurumlarımızı erişilebilir hale getirmek ilk hedefimiz ve bunu da önemli ölçüde başardık. Bu projemizi de güzel sanatlar ve eğitim fakültemiz ile tekstil bölümümüzün ortak çalışmasıyla ortaya çıkardık. 9 engelli bebeğimizin oyuncağını yaptık. Hedefimiz, oyuncak oynama çağındaki çocukların Barbie bebekle oynarken Eylül Bebekler ile de oynaması. Özellikle çocuklar, engel grubu ile karşılaştıklarında akran reddi yaşanabiliyor. Akran reddi çok önemli bir sorun. Bunu aşmanın yolu da çocukları bebeklikten itibaren bu konuyla tanıştırmak ve bir bilinç oluşturmak” diye konuştu.

“İnşallah Türkiye’ye ve hatta dünyaya yayılmış olacak”

Çocukların kreşlerde oynadığı oyuncakların yanı sıra Eylül Bebeklerle de oynamalarını sağlamak adına yola çıktıklarını ifade eden Hotar, şu bilgileri paylaştı: “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol yaptık. Müdürlüğe bağlı okulların kreşlerinde bu bebeklerimiz yer alacak. Hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de protokoller yapıp projeyi Türkiye geneline yaymak. Bir öğrenci topluluğumuz, UNESCO ile yaptığı etkinlikte Eylül Bebeklerden bahsetmiş. Konu, UNESCO’nun da çok ilgisini çekmiş. Engellilik, hepimizin bir saniye sonra başına gelecek bir konu. Bunu daha bebekken içselleştirmek, engelleri kaldırmak da bizim en büyük sosyal sorumluluklarımızdan biri. Eylül Bebekler de bu bilinçle ortaya çıktı. İnşallah Türkiye’ye ve hatta dünyaya da yayılmış olacak. Eylül Bebekleri üniversitemizin imkanları ile üretiyoruz. Üretimin artması durumunda ilgili kamu kuruluşlarından destek almak için çalışmamız olacaktır.” İlk dağıtımın pilot seçilen anaokulunda yapılacağı bilgisini veren Hotar, bebeklerin yüz boyamasının ise yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yapıldığını belirtti.

Çevreci bebekler

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü ile bir tekstil firmasının desteğiyle hayata geçirilen “Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları Projesi"nde ise sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması esas alındı. Projede, tekstil ve hazır giyim sektöründe ortaya çıkan kullanım fazlası tekstil ve aksesuar malzemeleri kullanılarak oyuncaklar yapıldı. Sağlık koşullarına uygun, organik tarım ile anti toksik ve anti alerjen malzemeden üretilen kumaşlar, alanında uzman tasarım ve sanat eğitimi almış akademisyenler tarafından eğitici bez oyuncaklara dönüştürüldü. Proje çerçevesinde DEÜ Onkoloji Enstitüsünde tedavisi devam eden çocuklarla buluşturulan eğitici bez bebeklerin projenin amacını desteklediği görüldü. Uluslararası boyuta taşınması planlanan Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları Projesi ile israfın en az seviyeye indirilmesi de hedefleniyor.