Akrabalarına olan öfkesini, arabanın arkasına yazdı

SAMSUN (İHA) – Trafikte karşılaşılan ilginç durumlara bir yenisi daha eklendi. Akrabalarına olan öfkesini arabasının arkasına yazan sürücü görenleri şaşırttı.

İnsanlar sevinç ve mutluluklarını araba arkasına yazdıkları yazılarla gösteriyor. Kimi zaman güldüren ve düşündüren bu metinler bazen de örneğine sıkça rastlanmayan ilginç durumlar oluşturabiliyor.

Samsun’da bu duruma örnek ilginç bir yazı daha kameralara takıldı. Trafikte seyreden bir aracın arkasında yer alan öfke dolu yazı sürücülerin dikkatini çekti. Akrabalarına olan öfkesini arabasına yazdıran sürücü merak uyandırdı.

Arabanın arkasındaki “Tüm akrabalarım Allah’ınızdan bulun. Özellikle halam ve amcam” yazısını görenler fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada amca, hala ve akrabaların araç sürücüsüne ne yapmış olabileceği tartışıldı.

Yaşananlar trafikte karşılaşılan ilginç durumların son örneği oldu.