Akit Medya'nın acı günü! Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünyaya gelen Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı. 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.

Karahasanoğlu, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'da toprağa verilecek.

Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

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