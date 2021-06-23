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Akhisar’da yıldırım düştü, 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu

Akhisar’da kısa süreli fırtına ve şiddetli yağış yollarda ağaçları devirirken düşen yıldırım sonrası 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu.

Haberde İnsan 23.06.2021, 21:24
Akhisar’da yıldırım düştü, 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu

Akhisar’da kısa süreli fırtına ve şiddetli yağış yollarda ağaçları devirirken düşen yıldırım sonrası 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar’ın Seğirdim Mahallesi’nde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile 2 koyun telef olurken ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesine bağlı ekipler tarafından düşen yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Akhisar şehir merkezi ve bazı kırsal mahallelerde de ağaçlar devrildi.
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