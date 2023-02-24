Akhisar’da depremzedeler için 800 adet tulum üretiliyor

TYH Tekstil ve Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortak bir şekilde çalışarak yaşanan deprem felaketi sebebiyle depremzede vatandaşların çadır kent ve diğer yerleşim yerlerinde kullanımı için tulum üretiyor.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve TYH Tekstil Üretim Koordinatörü Ramazan Altınay, TYH Tekstil bünyesinde bulunan, tulum üretim bandını ve üretilen tulumları yerinde inceledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne göndermiş olduğu ödenekler ve hayırseverlerin desteği ile alınan kumaşlardan, TYH Tekstilin sağlamış olduğu destekle ve fabrikalarında ayırdıkları üretim bandında tulum üretimi yapılıyor.

Alınan bin 700 metre kumaştan günlük 105 adet tulum dikilirken, toplamda 800 adet tulumun üretiminin önümüzdeki kısa süre içerisinde tamamlanması ve deprem bölgelerine ulaştırılması hedefleniyor. Tulum üretiminde, Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri alanından 5 öğretmen, yaklaşık 15 öğrenci ile beraber TYH Tekstil personeli de görev alıyor.