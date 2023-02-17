Akhisar’da deprem bölgesi için uyku tulumu üretiliyor

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personelinin, bir tekstil firmasının desteği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere uyku tulumu üretimine başladığı bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, “İlçemiz Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personeli, TYH Tekstil Atölyesi Üretim bandında deprem bölgesindeki depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere uyku tulumu üretimine başladı” dedi.

Özellikle hayırseverlerin ve Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile hammadde temini elde eden öğretmenler, ilk aşamada günde 15 ila 20 arasında uyku tulumu üretirken, önümüzdeki hafta içerisinde ise gelecek hammaddenin ardından günde yaklaşık 300 adet uyku tulumu üretimi hedefleniyor.

Çok sayıda ünlü modacı ve iş insanı projeye destek veriyor

Öte yandan Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan projede öğretmen ve personel deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanacak uyku tulumları için destek arayışlarına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra özellikle ünlü modacıların da Akhisar’daki bu projeye destek çıktığı ve yine ünlü iş insanları da destekte bulunduğu bildirildi.