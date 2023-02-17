Akhisar’da bağışlanan canlı hayvanların etleri kavurma yapılıp deprem bölgesine gönderiliyor

Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü, yardımseverlerin bağışladığı canlı hayvanların etlerini kavurma haline getirerek deprem bölgesine götürülmek üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim ediyor.

Akhisarlı yardımseverlerin bağışladığı hayvanlardan elde edilen yaklaşık 500 kilo kavurmayı teslim ettiklerini ifade eden Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, “Ülkemizi yasa boğan deprem afetinin ardından vatandaşlarımız tarafından yardım amacıyla teberru edilen canlı hayvanlar mezbahada kestirilmekte ve etlerinden kavurma konserveleri afetzedelere gönderilmektedir. İlçe Müdürlüğümüzün bu yöndeki yardımlaşma faaliyeti devam etmekte olup, kesilmesi şartıyla küçükbaş veya büyükbaş hayvan bağışlamak isteyen bütün yurttaşlarımıza önemle duyurulur. Teferruatlı bilgi almak ve irtibat için resmi veteriner hekim Onur Çık, 0507 6335810 ile iletişime geçebilir. Canlı hayvan yardımı yapmak isteyen yardımseverler dileyen canlı hayvanını mezbahaya getirebilir ya da bize telefon ederlerse bizler de kendilerinden alabiliriz. Yine nakdi destek sağlayarak bağışlamak istediği para kadar kavurmayı deprem bölgesine göndereceğiz. Bizlere gelen canlı hayvanları ilk olarak Akhisar Mezbahasının destekleri ile burada kestiriyoruz. Daha sonra Akhisar OSB’de bulunan Köfteci Ramiz et parçalama tesisinin destekleri ile götürüyoruz ve burada sıyırma doğrama yapılıyoruz. Yine hayırsever işletmemiz OSB’de bulunan Bal Yemek İşletmesi ve Sofra Grubu işletmesi tarafından etler kavurma yapılıp paketleniyor ve son olarak bunları deprem bölgesine gitmek üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim ediyoruz” dedi.