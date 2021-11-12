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Akhisar Miraç Camii dualarla açıldı

Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi’nin de katkılarıyla hayırsever işadamı tarafından yapılan Akhisar Miraç Camii ibadete açıldı.

Haberde İnsan 12.11.2021, 17:29
Akhisar Miraç Camii dualarla açıldı

Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi’nin de katkılarıyla hayırsever işadamı tarafından yapılan Akhisar Miraç Camii ibadete açıldı.

Akhisar Mahallesinde 2017 yılında İnegöl Belediyesi’nin tahsis ettiği 3 bin metrekarelik alanda hayırsever işadamı tarafından yapımına başlanan Akhisar Miraç Camii, 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Caminin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteği ve İnegöl Belediyesi’nin işçilik desteği ile tamamlandı. Yanındaki kuran kursu, lojmanı, taziye evi ve WC’leri ile eksiksiz şekilde hizmete giren cami için bugün açılış töreni düzenlendi.

12.00’da düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta, Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Bugün Akhisar Mahallemizde yapımı 2017 yılında başlayan camimizin açılışı için bir aradayız. Aslında camimiz 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştı ancak ufak tefek eksikleriyle birlikte bugün itibariyle çevre düzenlemesi, peyzajı ve tüm eksikleri giderilerek tam manasıyla hazır hale geldi. Burada kuran kursu, lojman, taziye evi ve WC’ler gibi kullanım alanları yapıldı. Camimizin yapımı için İnegöl Belediyesi olarak burada 3 bin m2’lik bir alanın tahsisini yapmıştık. Yine burada kıymetli hayırseverimizin katkı ve destekleriyle, buradaki çok değerli dernek yönetimimizin çaba ve gayretleriyle bu değerli eser mahallemize kazandırılmış oldu” dedi.

“İnşallah camilerimizin, ibadethanelerimizin içlerini de dolu dolu kullanıyor olduğumuz gün tam manasıyla hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum” diyen Taban, “Çünkü toplumsal yaşamın içerisinde gerçekten rahatsız olduğumuz, eksik gördüğümüz konu sayabiliriz. Örneğin camiye giren bir vatandaşımız, çıktıktan sonra çöpünü yere atabiliyor. Bazı çelişkileri ortadan kaldırmamız lazım. Bir Müslümana yaraşır şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Müslüman kirletmez. Allah bize madden ve manen temiz kalmayı emretmiş. Ben caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise, camilerin Allah’a iman eden, inanan mümin kulları tarafından inşa edildiğini kaydederek, “O yüzden cami bizim sadece ibadet yeri olarak hayatımızda değil, hayatımızın her anlamında, şehirlerimizin, örf ve adetlerimizin merkezinde olan yerlerdir. Camilerde biz sadece ibadet görevini yerine getirmeyiz, camide bir oluruz, toplanırız, dert ve tasalarımızı, sevinçlerimizi paylaşırız. Camiler bizim hem maddi hem manevi merkezindedir. Bu camileri imar etmek çok kıymetli. Bu anlamda emeği geçen hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Ancak bu camilerin içini doldurmak, dışını tertemiz tutmak camileri imar etmek kadar önemli. Koruyup kollamak, geleceğe taşımak da bizim sorumluluğumuz. Bu güzel ibadethanenin şehrimize, mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Duaların ardından caminin kurdelesi kesildi. Ardından kalabalık cemaat cuma namazını eda etti. Açılış sırasında ikramlar da yapıldı.

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