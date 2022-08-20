Akbıyık: "Basın şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC)Başkanı Derya Akbıyık, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "Yaşamlarını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımız basın şehitlerimiz Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e, kazada hayatlarını kaybeden diğer 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum." dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Derya Akbıyık, Gaziantep’te bir yolcu otobüsünün trafik kazasına müdahale eden ekibin arasına dalması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı olaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Kazada iki gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Akbıyık, İHA ailesine başsağlığında bulundu. ZGC Genel Başkanı Akbıyık, Gaziantep-Nizip otoyolunda, bir yolcu otobüsünün trafik kazasına müdahale eden ekibin arasına dalması sonucu büyük bir facianın yaşandığını ifade etti. Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyen Akbıyık taziye mesajında şöyle dedi:

"Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen ve bizi yasa boğan trafik kazasında, kazazedelere yardım etmek ve görevlerini yapmak için olay yerine gelen iki İhlas Haber Ajansı çalışanı hayatını kaybetti. Bu acı olay camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Acımız çok büyük, üzüntümüz sonsuz. Yaşamlarını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımız basın şehitlerimiz Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e, kazada hayatlarını kaybeden diğer 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.