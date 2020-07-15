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Akaryakıt pompasına kadın eli değdi

AKARYAKIT İSTASYONUNDA POMPACI OLARAK ÇALIŞAN BURCU ÇOLAK VE ZEYNEP GÜNER, YAPTIKLARI İŞLE TAKDİR TOPLUYOR

Haberde İnsan 15.07.2020, 11:19
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Akaryakıt pompasına kadın eli değdi

Samsun’da akaryakıt istasyonlarında genelde erkeklerin tercih ettiği pompacılık mesleği kadınlar için de yaygınlaşmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Burcu Çolak ve Zeynep Güner, yaptıkları işle takdir topluyorlar.

Bir akaryakıt dağıtım şirketi tarafından kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamak adına hayata geçirilen “Kadın Gücü Projesi” kapsamında ‘istasyon işi erkek işidir’ klişesi yıkılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde başlayan projede istasyonlarda çalışan kadın sayısı 2 bin 267’ye yükseldi.

Her istasyonunda en az iki kadın istihdam edilmesi hedefi ile 57 ilde hayata geçirilen proje sonucu Samsun’daki akaryakıt istasyonlarında da kadın çalışanlar görülmeye başlandı. Burcu Çolak ve Zeynep Güner de bu çalışanlardan ikisi. Müşterilerini güler yüzle karşılayıp yakıt dolduran kadınlar müşteriler tarafından da çok seviliyor. Bazı sürücüler onları ilk defa gördüğünde şaşırsa da yaptıkları işle göz dolduruyorlar. İşlerini sevdiklerini dile getiren kadınlar kış aylarında erkek çalışanlarla karıştırıldıklarını, bu nedenle ilginç anlar da yaşadıklarını belirtiyor.

“Birader doldur”, “kardeşim doldur”, “hacı doldur”

25 yaşındaki üniversite öğrencisi ve 1 yıldır istasyon çalışanı olan Burcu Çolak, “Bu işin kadını erkeği yok. ‘Yapabiliyor musunuz, nasıl oluyor’ diye soruyorlar. İşin içine girdiğinizde hem eğlenceli hem kolay. Bazen bizi erkek arkadaşlardan zannediyorlar. ‘Birader doldur’, ‘kardeşim doldur’, ‘hacı doldur’ diyenler oluyor. Anlayınca ‘pardon’ deyip kendilerine bir çeki düzen veriyorlar. Özellikle kadınlardan büyük ilgi görüyoruz. Bizi gördükleri zaman aracın içinden fırlayıp ‘A kadın çalışan, kadın pompacı’ diyorlar. Onlar çok mutlu oluyor. Birde kendilerini güvende hissediyorlar” dedi.

“Yakıt vermenin dışında, arabanın yağına suyuna, lastik havalarına bakabiliyoruz”

2 yıldır bu işi yapan Zeynep Güner, “Çok severek ve heyecanla yapıyorum. Her gün yeni insanlar görüp tanımak benim için çok heyecanlı. Kadın müşterilerin bizi gördüğünde verdiği olumlu tepkiler çok hoş. Kız çocuklarının verdiği tepkiler keza öyle. Kadın çalışan gördüklerinde daha samimi daha yakın daha güvenilir davranıyorlar. Bu da bize pozitif olarak yansıyor. Burada yakıt vermenin dışında, arabanın yağına suyuna, lastik havalarına bakabiliyoruz. Müşterinin bize sorduğu soruları yanıtlayabiliyoruz. Kadınlar da bu işi yapar yapıyoruz ve yapacağız da. Kışın bere taktığımız için erkek sanıyorlar. Ne kadar erkek deseler de ya yaka kartımızı gösteriyoruz ya da bereyi çıkartıp saçımızı gösteriyoruz” diye konuştu.

“Erkeklere nazaran işlerine daha sahip, daha temiz ve müşteri davranışları daha düzgün”

Akaryakıt istasyonu işletmecisi Dr. Levent Başoğlu, “Biz 2018 yılında işletmeye açıldık. Bağlı bulunduğumuz akaryakıt dağıtım şirketi tarafından bu proje başlatıldı. Bu projenin amacı her istasyonda 2 kadının çalışmasıydı. Önce 2 kadınla başladık. Bir market bir akaryakıt pompa görevlisi istihdam ettik. Daha sonra bunların daha verimli çalıştığını gözlemledik. Akaryakıt istasyonumuzda 3 kadın pompa görevlisi, 1 kadın market görevlisi ve 1 de temizlikte kadın görevlimiz olmak üzere 5 kadın çalışanımız var. Erkeklere nazaran işlerine daha sahip, daha temiz ve müşteri davranışları daha düzgün. Müşterilerden gelen geri bildirimler de daha olumlu oluyor” ifadelerini kullandı.

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