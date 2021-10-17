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AK Parti’li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti
Elazığ’ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 17.10.2021, 12:02
Elazığ’ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2 dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.