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AK Parti’li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 17.10.2021, 12:02
AK Parti’li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.

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