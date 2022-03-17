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AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara konaklanmaları için otel ile anlaştı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, beldeden Batman’a sevk edilen hasta ve yakınlarına konaklanmaları için bir otel ile anlaşarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Haberde İnsan 17.03.2022, 10:39
AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara konaklanmaları için otel ile anlaştı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, beldeden Batman’a sevk edilen hasta ve yakınlarına konaklanmaları için bir otel ile anlaşarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Uludere ilçesi AK Parti Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, beldeden ağırlıklı olarak Batman’a sevk edilip orada konaklama sıkıntısı çeken hasta ve yakınları için çözüm üretmeye başladı. Babat, Batman’da bir otel ile maddi durumu olmayan vatandaşların konaklanmaları için anlaştı. Uludere, Beytüşşebap ve bu ilçelere bağlı köylerden, yöre halkında vatandaşlar, anlaşma kapsamında belediyeden fiş alarak Batman’a tedaviye gittiklerinde anlaşma sağlanan otelde konaklamadan faydalanacak.

“Gücümüzün yettiği şekilde halkımıza böyle bir hizmet sunduk”

Belde Belediye Başkanı Babat, genellikle bölgeden hastaların Batman’a sevk edildiğini söyledi. Hastaneye giden vatandaşların konaklama konusunda çok zorluk çektiğini ifade eden Babat, “Soğuk kış günlerinde sabaha kadar soğuk hastane koridorlarında sabahlayan olduğunu bile duydum. Bende bir karar aldım oradan bir otel ile anlaştık. Bundan sonra Batman ilimize hastaneye giden vatandaşlarımız belediyemize gelip fiş alarak otelde konaklayabilirler. Kendimizce gücümüzün yettiği şekilde böyle bir hizmet sunduk halkımıza. Bu sadece Şenoba halkıyla sınırlı değil, Beytüşşebap Uludere ve köyleri, bölgedeki tüm vatandaşlarımız için geçerli. Gelip belediyeden fiş alma şansı olmayan acil hastalarımız içinde belediyemizde bir personel görevlendirdik bu personel orda bulunan hastamız ve otel ile iletişim kurup gereken rezervasyonu yapacak” dedi.

Bölgedeki hastaların Batman, Van, Diyarbakır’a sevk edildiğini aktaran Babat, “İlerleyen zamanlarda aynı uygulamayı Van’da da Diyarbakır’da da hayata geçirebiliriz. Ankara’ya sevk edilen hastalarımızda oluyor. Ankara’ya sadece ağır hasta gittiği için nadiren gidiyorlar. Onlar içinde bize bilgi vermeleri dahilinde hastanelerine yakın otelde yer ayırtıyoruz. Biz AK Parti Belediyeleri olarak bölgemiz halkına her konuda destek oluyor ve olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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