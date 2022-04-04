Ak Parti’den “Vefa iftar” programı

İzmir’de AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Vefa iftar” programı yoğun ilgi gördü. Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bu partiye ömür biçenler bugünlerde yine ömür biçmeye başladı. Biz bunları hep duyduk. Ömür biçenlerin dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi” dedi.

AK Parti İzmir İl Binası’nın bahçesinden düzenlenen “Vefa iftar” programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve çok sayıda gençlik kolları üyesinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Program, Bilal Saygılı Cami İmamı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

“AK Parti yetiştirir”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bugün yeni bir ilki yaşıyoruz. Bugün bu iftara gelenler fark etmiştir. Biz siyasetçiler toplu sokaklarda iftar yapmaya alışkınız ancak 2 senedir bunları yapamamıştık. Bu sene de cumartesi pazar hafta sonuna geldi ve yapamadı. Bugün AK Gençlik toplu iftarları başlatarak yeniden bir ilki başlatmış oldu. Ramazan Ayı inşallah hepimizin birlik ve beraberlik içinde, hoşluk içinde değerlendirdiği, maneviyatını buram buram hissettiğimiz, bu maneviyat ile topluma yaklaştığımız ve insanların da beraberliğinin pekiştiği ayımız. Bu yıl bu açığı kapatıp daha fazla eve gireceğiz. Benim 20’nci senem oldu. 21 yıldır partide olan ve hala bu sıralarda gençlik ile aramızda olanlar var. 18 yaşında partiye giren ve bugün 30’lu yaşlarda olan kardeşlerimiz var. Bu hayatımızı başka bir yerde de geçirebilirdik. Hayatımızın bir bölümünü bu davanın bir yerinde geçirdiğimiz için rabbimize hamd ediyoruz. AK Parti yetiştirir, İzmir AK Parti yetiştirir derken burada güzel bir kültür oluştu. Her kardeşimiz bayrağı aldı ve güzel bir yerde bıraktı. Bu partiye ömür biçenler bugünlerde yine ömür biçmeye başladı. Biz bunları hep duyduk. Ömür biçenlerin dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ben İl Gençlik Kollar Başkanıydım, AK Parti ANAP gibi olacak diyorlardı. Yıl 2022 hala bir ömür biçmeye çalışıyorlar. Yıl 2032 olacak AK Parti yine iktidarda olacak ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

“İnşallah 2023 ve 2024’te İzmir’de farklı bir tabloyla karşılaşacağız”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "AK Gençlik yetiştirir diyorlar ama İzmir AK Gençlik daha farklı yetiştiriyor. Bir Genel Başkan Yardımcısı, bir genel başkan birlikteyiz ne mutlu İzmir gençliğine. İzmir’de de gençlik kollarımızla birlikte birbirinden güzel programlar icra ediyoruz, bize katkıları sonsuz. Hep birlikte daima ileri İzmir’de inşallah 2023 ve 2024’te daha farklı bir tabloyla karışılacağız" diye konuştu.

"Ankara’da İzmir ekolü konuşuluyor"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Geçtiğimiz senelerde pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu hasreti sona erdirdik. Geçtiğimiz sene Ramazan ayında yardımlarımızı bir araya toplayarak hane hane dağıtım yaptık. Bugüne kadar İzmir AK Gençlik başarılı işlere imza attı. Ankara’da İzmir ekolü konuşuluyorsa, Türkiye’nin her yerinde İzmir’in çalışmaları örnek oluyorsa, abilerimize, kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum, emekleri çok fazladır" dedi.