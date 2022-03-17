Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.
AK Parti MKYK Üyesi Salman’ın acı günü
AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman’ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.
Haberde İnsan 17.03.2022, 17:41
AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman’ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.
Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı.