AK Parti Kadın Kolları, kadına yönelik çalışmalara bilimsel altlık oluşturacak Akademi Buluşmaları’nın ilkini gerçekleştirdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, devam eden veya planlanan kampanya, proje ve çalışmalar bilimsel olarak değerlendirileceği Akademi Buluşmaları’nın ilkini, disiplinler arası şekilde Ankara’da gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, “Akademi Buluşmaları” adı altında, kadın odaklı çalışmaların çok geniş çerçeveli ve disiplinler arası bir boyut taşıması amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeye başladı. Buluşmalarda, devam eden veya planlanan kampanya, proje ve çalışmalar bilimsel olarak değerlendirilecek. Kadın eksenli sorun alanlarına, yeni çözüm ve politika önerileri istişare edilecek.

Bu kapsamda Ankara’da Akademi Buluşmaları’nın ilki, Ankara’nın farklı üniversitelerinden kadın akademisyenlerinin katılımı ile disiplinler arası bir şekilde gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık, siyaset, idari bilimler ve iletişim gibi farklı disiplinlerden akademisyenin uzman görüşüne başvurulacak toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu’nun tek kadın üyesi Prof. Dr. Güler Alkan’ın yanı sıra 40 kadın akademisyen katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir” sözüne atıf yaparak, “Kalkınma perspektifi ile baktığımızda da kadın, beşeri sermayenin güçlü bir unsuru aslında. Yani biz bir ‘Büyük Türkiye’ hayalini konuşuyorsak, mutlaka kadının beşeri sermayesinin güçlendirilmesini konuşmak zorundayız. Bizim yaklaşık bir yıldır yaptığımız çalışmalar, bu beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve ‘Büyük Türkiye’ hayaline adım adım gitme yönünde yaptığımız çalışmalar” dedi.

Temel çıkış noktalarının, “Sorunları değil, çözümleri konuşmak” olduğunu dile getiren Keşir, “Kadınlara çözüm sunalım. Üretime katılmaları, kalkınmaya katılmaları için çözüm sunalım. Yeni örnekler sunalım. Başarı hikayeleri anlatalım. Onları bir sonraki adım için cesaretlendirelim. Bazı illerde öyle hikayeler duydum ki, ‘Bu da mı varmış? Bu da mı yapılmış? Helal olsun.’ dediğim, beni de heyecanlandıran, bazen çok duygulandıran hikayeler tanıdık. Bizim bu hikayeleri çoğaltmamız lazım. Mikro kredilerle teşviklerle o beşeri sermayeyi güçlendiren ve üretimi de artıran önemli faktörlerden biri bu olacak” diye konuştu.

Akademi Buluşmaları kapsamında disiplinler arası gerçekleştirilen toplantının amacını anlatan Keşir, şunları söyledi:

“Burada bugün farklı disiplinlerden misafirlerimiz, hocalarımız var. Hukuk, eğitim, spor, tıp, sağlık, mühendislik, tarih var. Bilerek disiplinler arası yaptık. Çünkü kadına ait tüm konular, şiddetle mücadele başta olmak üzere, tüm konular disiplinler arası bir çalışmayı gerektiriyor. Kurumlar arası iş birliğini gerektiriyor. Sosyal sorun oluşturan hiçbir konu, sihirli düğme ile tek bir alanın, tek bir uzmanlığın, tek bir sektörün, tek bir bakanlığıni, tek bir kurumun konusu değil. Hani ‘Düğmeye basalım da keşke öyle olsa. Bassak düğmeye, çözsek sorunu.’ şeklinde değil. Burada bilerek disiplinler arası toplantı olsun istedik. Burada bir sorunun cevabını arıyoruz aslında. Burada soracağımız temel soru şu: Kadının beşeri sermayesini güçlendirmek için bulunduğunuz disiplinlerin varsa bizim bilmediğimiz bir veri, onlara dayanak olacak şekilde bu beşeri sermayeyi nasıl güçlendiririz? Yeni politikalar nasıl oluştururuz? Aslında sizden arzu ettiğim, yeni politikaları oluşturmak üzere bize bir altlık oluşturmanız.”

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı şekilde devam etti.