AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in babası Mehmet Hanefi Demir, Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Eski Fatih Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in babası Mehmet Hanefi Demir, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Hanefi Demir’in cenazesi öğle namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırıldı. Cenaze namazı öncesinde Mehmet Hanefi Demir’in çocukları Mustafa Demir ve Sıddık Demir, İsmet Demir, Sabahattin Demir taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Demir’in naaşı defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüldü