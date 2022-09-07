AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin’in babası Fethi Şahin dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin’in babası emekli öğretmen Fethi Şahin hayatını kaybetti. Çan Karşıyaka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Yenice Kaymakamı ve Çan Kaymakam Vekili Musa Göktaş, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Musa Akman, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.