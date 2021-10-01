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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’dan Saadet Partisine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Oğuzhan Asiltürk’ün ailesi ve Saadet Partisine taziyede bulundu.

Haberde İnsan 01.10.2021, 18:44
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’dan Saadet Partisine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Oğuzhan Asiltürk’ün ailesi ve Saadet Partisine taziyede bulundu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı dolayısıyla Asiltürk’ün ailesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

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