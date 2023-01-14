AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eniştesinin cenazesine katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eniştesi Mustafa Vural’ın Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Yıldırım, eniştesi Vural’ın tabutuna omuz verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Vural için Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenazeye; Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Vural’ın oğulları Süleyman Vural, İsmail Mehmet Vural ile ailesi ve sevenleri katıldı. Vural’ın oğulları Süleyman Vural ile İsmail Mehmet Vural, cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenazede kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Eniştemiz Mustafa Vural’ın ahirete irtihali dolayısıyla teşrif eden bütün cemaate dostlara kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bize düşen Cenab-ı Hakk’ın rızasına muvafık olarak ömrümüzü sürdürmek, iman ile bu dünyadan edebi ahiret hayatına göç etmektir. Aslında dünya hayatı bizim önümüzde geçici bir süredir, ahiret hayatı bakidir. Rabb’im Mustafa’nın seyahatini hasenatına tebdil eylesin. Memleketimiz, milletimiz için, istiklalimiz için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize, askerlerimize güç versin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Geçirdiğimiz kaza vesilesiyle uzaktan yakından bildiğimiz bilmediğimiz birçok kardeşimiz duasıyla bizlere destek oldu. Bugün o günlere göre çok daha iyiyiz" dedi.

Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da çelenk gönderdiği görüldü. Vural’ın naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.