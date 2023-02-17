AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: "Cemre Hareketi 5 bin gönüllüsü ile deprem bölgesinde”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, “Cemre Hareketi 5 bin gönüllüsü ile deprem bölgesinde” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları bağlı olan Cemre Hareketi’nin depremler sonrasında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Yaşanan depremlerin yürekleri dağlayan bir acıyı da beraberinde getirdiğini ve ülke tarihinin gördüğü en büyük felaket olduğunu vurgulayan İnan, “Daha önce maalesef İzmir, Elazığ ve Van depremlerini yaşadık. Son dönemde sel ve yangın gibi afetlere ve sonrasında yaşanan süreç yönetimine de şahitlik ettik. Tamamen gençlerden oluşan Cemre Hareketi olarak, afetlerde edindiğimiz acı tecrübeyle; Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen afetin haberini aldığımızda hızlı bir şekilde deprem bölgesi dışında kalan şehirlerimizdeki hazırlığa başladık. İlk etapta ise nispeten yakın olan 42 ilimizden 2 bin 300 gönüllünün ve yardım tırlarının yola çıkmasını sağladık. Cemrelerimizin yanı sıra, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyelerimizi depremden en çok zararı gören Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye’de lojistik merkezi kurmaları ve yardımları yönlendirmeleri için görevlendirdik. Bu süreçte farklı şehirlerimizden gelen bin 500 yardım tırımızın depremzedelere dağıtılmasını sağladık” dedi.

“5 bin gönüllü için planlamamızı yaptık”

Yaşanan afetin ardından hızlı bir şekilde 42 ilde başlayan seferberliğin deprem bölgesi dışında kalan 70 ile yayıldığını ve süreç içerisinde bir sistem oturtulduğunu belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yaşadığımız bu süreç, her bir zerresiyle ne denli aziz bir millet olduğumuzun net bir göstergesidir. Biz de bu süreçte, gönüllü olmak ve bir taşın altına elini koymak isteyen gençler ile devlet kurumlarımızın koordinesinde yardım koordinasyon ağımızı 70 ile yaydık ve çalışmalarımıza bir sistematik kazandırdık. Yaşadığımız afetlerin boyutunu ve asrın felaketi olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Önümüzdeki 1 ayın planlamasını yaptık. 8 bin Cemre gönüllümüzden 5 bini sahada değişimli olarak görev yapmaktadır. Temel olarak Cemre ekiplerimiz yardım kolilerinin oluşturulması, yola çıkması, koordinasyon merkezine ulaşması, tasnif edilmesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının tespiti ve yardımların onlara ulaştırılması, özellikle çadır kentlerde ve depremzedelerin kaldığı yerlerde çevre temizliğinin yapılması gibi birçok faaliyetin içerisinde aktif olarak çalışıyorlar.”

Son olarak AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Türkiye’nin gençleri olarak tek yürek olduk. Umutsuzluğa kapılmadan hep birlikte mücadele edeceğiz ve yaralarımızı saracağız. Cemre Hareketi ile hareket eden ya da etmeyen tüm genç arkadaşlarıma, sergiledikleri bu özveri için şükranlarımızı ifade etmemiz gerekiyor. Gençlik bugün nasıl elini taşın altına koyuyorsa yarın da yaralarımızın sarılmasında o denli güçlü bir şekilde sorumluluk alacaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Ülkemizin, milletimizin, hepimizin başı sağ olsun.”