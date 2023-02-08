AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi ve diğer aile fertleri, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi ve diğer aile fertlerinin cenaze namazına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile yakınları katıldı. Taş ve eşinin cenazesi, kılınan namaz sonrası Adıyaman’da toprağa verildi.

AK Parti’li Taş, eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin cansız bedenine ulaşılmıştı. Taş ailesinin 20 ferdi büyük depremde hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taş ailesinin yakınlarını arayarak başsağlığı dilemişti