Ailesi evden çıkartıldığı için okula gidemeyen kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu

Adana’da 13 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi, ailesi evden çıkartıldığı için okula gidemediğini söyleyerek gözyaşı döktü. Küçük kız “Ben okumak istiyorum ama evdeki bütün eşyalar toplandığı için okula gidemiyorum” dedi.

Berivan (27) ve Murat Durak (36) çifti bundan 2 yıl önce Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde bir evi kiraladı. Aile, çocukları Berfin (13), Hira Nur (9) ve Derin Su (3) ile birlikte bu evde yaşamaya başladı. Atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan baba Durak, ev sahibi ile geçtiğimiz yılda aylık 500 lira karşılığında anlaştı. Ancak bu yıl 18 Mart’ta anlaşma süresi doldu. Bunun üzerine ev sahibi, Durak ailesinin evden çıkmasını istedi. Aile mahallede ve çevrede ev kiralamak için seferber oldu. Ancak aylık 3 bin liradan az kiralayacak ev bulamadı. Aile bütçelerini aştığı ve ev bulamadıkları için bir türlü taşınamadı. Bu sırada ev sahibi aileye sürekli evden çıkmaları için baskı uygulayıp ayrıca eve de yeni taşınacakların eşyasını getirmeye başladı. Bu nedenle aile kendi eşyalarını evin bir odasına topladı. Çocuklar ailenin taşınma sorunu nedeniyle eşyalar da toplandığı için okula gidemedi. 13 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Berfin Durak, okula gitmeyi çok istediğini, okumak istediğini belirterek, “Ancak ev sahibi bizi evden çıkartıyor. Biz de ev bulamadık. Eşyalarımız bir odaya toplandı. Ben okula gitmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Anne Berivan Durak ise ev sahibinin hiçbir neden yokken kendilerini evden çıkardığını söyleyerek, “Biz aylık 500 lira kira bedeliyle evde oturuyorduk. Şu an piyasa çok pahalandı. Bizden hiç fiyat bile istemedi çıkmamızı söyledi. Daha fazla paraya kiraya vermek için bizi çıkartıyor. Biz de çevrede ev aradık en ucuzu 3 bin lira aylık kira. Benim eşim atık kağıt plastik topluyor bu parayı nasıl ödeyelim. Bu paraya ev bulamıyoruz bile. Ne yapacağız bilmiyoruz” diye konuştu.