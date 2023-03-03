Ailelerin HDP ve PKK’ya karşı evlat mücadelesi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 278 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 278 gündür sürüyor.

Elinde çocuğunun fotoğrafıyla umutlu bekleyişini sürdüren baba Süleyman Aydın, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır versin dileklerinde bulundu.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetinin kararlılıkla sürdüren baba Aydın, şunları söyledi:

“Bizde burada evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz, devrem olaylarında bile çadırdan kalkmadık, evlat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik. Artık HDP ve PKK iyi bilsin ki, sonuna kadar evlat mücadelemiz devam edecek. Kararlıyız, buradan kalkmayacağız. Diyarbakır anne ve babaları olarak Türkiye’nin başı sağ olsun diyoruz.”