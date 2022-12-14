Ailelerin evlat nöbetine katılım çığ gibi büyüyor

Diyarbakır’da çocuklarının PKK terör örgütü tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 199’uncu gününde sürüyor. Evlat nöbetinde bugüne kadar 39 aile çocuğuna kavuşurken, HDP il binası önündeki nöbete katılım çığ gibi büyüyor. Çadırda evladını terör örgütü PKK’dan isteyen aile sayısı 342’ye yükseldi. Şırnak’ın Silopi ilçesinden Diyarbakır’a gelerek 2015 yılında PKK terör örgütü tarafından 22 yaşındaki oğlu İsmail Avil için oturma eylemine katılan Yusuf Avil, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Evladının terör örgütü mensuplarınca öğrenciyken kaçırıldığını söyleyen Avil, “2015 yılında çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. Çocuğum için evlat nöbetine katıldım. Oğlumu terör örgütü kaçırdı. Oğlum gel, evine dön. Oğlum ailen seni çok özledi. Oğlum kaçırıldığında daha 8. sınıf öğrencisiydi. Oğlumu almadan HDP il binasının önünden hiçbir yere gitmeyeceğim” dedi.

Oğlu Kadir Atay’ın 16 yaşındayken 2014 yılında kaçırıldığını söyleyen Nizar Atay da oturma eylemine dahil oldu.