Ailelerin evlat nöbeti bin 28’inci gününde

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 28’inci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi bin 28’inci gününde de sürüyor. Oğlu Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Saadet Ödümlü, oğlu için oturma eyleminde olduğunu söyledi. Oğluna çağrıda bulunan Ödümlü, “Yusuf, gel oğlum. Kardeşinin düğününü yaptım. Üç senedir burada bekliyoruz. Seni almayana kadar gitmeyeceğim. 100 sene de olsa devam edeceğim. Allah’ın izniyle hepiniz geleceksiniz ve bu iş bitecek. Bu HPD-PKK bitecek” dedi.