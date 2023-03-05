Ailelerin evlat direnişi kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirterek Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin evlat direnişi sürüyor.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 280 gündür devam ediyor. Oğlu Mustafa’yı terörün pençesinden kurtaran Ayşegül Biçer, ailelere destek amacıyla yanlarından ayrılmadığını ve oturma eylemine kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Biçer, “3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır HDP il binasının önünde oturma eylemine başlamıştım. Hakkımı söke söke HDP ve PKK’dan alacağımı söylemiştim. Şükürler olsun ki evladımı kazandım, askere gönderdim ve düğününü yaptım. Burada olmamın sebebi diğer aileler evladına kavuşuncaya kadar yanlarında olacağıma söz verdiğimdendir. Terörle mücadelede davamız devam ediyor. Anneler buradaydı ve burada olmaya devam ediyor. Çocuklarımızı dağdan indirmeden bu davayı sonlandırmayacağız” dedi.

Dağdaki çocuklara seslenen Biçer, “Buradan dağda olan çocuklara sesleniyorum. Allah rızası için anne ve babalarınızın sesini duyun. Gelin teslim olun. Sizi işkence ve hapis tehdidiyle korkutuyorlar. Oysaki dağdan gelen çocukların hiçbirine bir şey yapılmadı. Bakın ben kendi evladımı dağdan indirip askere gönderdim ve düğününü yaptım. Gelin sizin de mürüvvetinizi görelim. Bir hiç uğruna ölmeyin” diye konuştu.