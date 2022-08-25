Ailelerin direnişi bin 88’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 88’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 88’nci gününe girdi. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Demir, “3 yıla yakındır eylemimize devam ediyoruz. Biz, evlatlarımızı istiyoruz başkada bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki, zalimlerin ellerinden evlatlarımızı kurtaralım. Biz, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Oğlum kaç gel Türk adaletine teslim ol, 37 tane çocuk geldi ellerine kelepçe vurulmadan ailesine teslim edildi. Gel bizde bu hasreti yaşayalım, anne ve baba kucağına gel. Onlar sizi kandırmasınlar. Cezaevinde çürürsünüz diye kandırıyorlar" dedi.