Aileler talepte bulundu, Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz 5 aileye yardım etti

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli 5 çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, engelli bireylerin evlerini tek tek gezerek, akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye hediye etti. Emniyet Müdürüne ulaşarak akülü ve tekerlekli sandalye isteyen ailelerin isteğini yerine getiren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, talepte bulunan evleri tek tek gezerek ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeleri ailelere teslim etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler isteklerini kırmayıp kendilerine tekerlekli sandalye hediye eden İl Emniyet Müdürü Yılmaz’a teşekkür etti.