Aileler enkaz altından gelecek güzel bir haberi gözyaşları ile bekliyor

Adana’da yıkılan 14 katlı binanın enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerin feryatları yürekleri dağlarken göçük altından gelecek güzel bir haberi gözyaşları ile bekliyorlar.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevler Mahallesi’nde depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 çocuğunun enkaz altında olduğunu söyleyen bir baba ise gözyaşları içinde evlatlarının çıkarılmasını bekliyor.

Enkaz altında evladı olan bir annenin ise ağıtları yürekleri dağladı. Aileler yakınların sağ salim çıkarılması için gözyaşı döküyor. Binada arama kurtarma çalışmaları sürerken semt pazarında ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor.