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Aileler bin 85 gündür evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 85’inci gününde de sürüyor.

Haberde İnsan 22.08.2022, 15:51 22.08.2022, 16:12
Aileler bin 85 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, bin 85’nci gününde devam ediyor. Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

3 Eylül’de 4’üncü yıla gireceklerini hatırlatan Aydın, “14-15 yaşında çocukları dağa gönderiyorlar ve maalesef bazı kesimler sessiz kalıyorlar. Sadece kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Bütün çocuklar için buradayız. Halk artık bilinçlenmiş, çoluk çocuğu kandıramıyorlar. HDP’ye sesleniyoruz. Sizde biraz vicdan varsa, siz gerçekten Kürt için mücadele veriyorsanız. Anne ve babalar 1085 gündür kapınızda feryat ediyor. Çocuklarımızı terör örgütünden isteyin. Kandili seviyorsanız kendi çocuklarınızı neden göndermiyorsunuz. HDP vekillerinin çocukları Avrupa’da Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaraya mahkum ediyorlar” dedi.

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