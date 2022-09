Ailece Türkiye’yi gezdiler şimdi sıra dünya turunda

Elazığ’da yaşayan Demir ailesi, 6 yıl önce başladıkları Türkiye turunu tamamlayarak bütün illeri görme imkanı buldu. Demir ailesinin şimdiki hedefi ise dünya turuna çıkmak.

Coğrafya öğretmeni 42 yaşındaki 2 çocuk babası Pehlül Demir, doğa sevgisi ve araştırmacı ruhu nedeniyle 2002 yılında başladığı Türkiye turunda 81 ili dolaştı. 2014 yılında da ailesi ile bir kez daha Türkiye turu yapmak isteyen Demir’e ailesi de eşlik etmeyi kabul etti. Türkiye turuna Nevşehir’den başlayan aile 6 yıllık sürede şehirlerin tarihi, turistik ve doğal alanlarını görme imkanı buldu. Ailenin 2014 yılında Nevşehir’den başladığı yolculuğunun son durağı ise Uşak oldu. Elazığlı ailenin yeni hedefi ise dünya turuna çıkmak.

Doğa tutkusundan dolayı coğrafya öğretmenliği bölümünü okuduğunu aktaran Pehlül Demir, "2002 yılından itibaren geziyorum. Doğayı çok sevdiğim için coğrafya öğretmenliğini seçtim. O bölümü de seçince otomatik olarak gezme şevkim de olunca her tarafı gezmiş oldum. 2002 yılında bu maceram başladım. Kendim ilk olarak gezdim. Evlendikten sonra da çocuklarımla birlikte gezmek istedim. 2014’ten önce hep ben geziyordum daha sonra da ailemle gezmeye serüvenim başladı. Türkiye’yi aslında ben birkaç defa gezdim ancak ailemle son dört yıl içerisinde 81 ilin tamamını gezmiş oldum. Doğa ve tarih sevgisi var bende, zaten bir öğretmenim. Derslerimde öğrencilerime, çevreme daha iyi faydalı olabilmek için oraları gezdim. Öğrendiğim yerleri veya öğreteceğim yerleri yaşayarak öğretmeyi istedim. O yüzden benim öğrencilerim bazen şöyle diyorlar, hocam siz dersi anlatırken her hangi bir coğrafi yeri yaşıyorsunuz sanki orayı. Evet yaşıyorum çünkü oraya gidip gördüm. Gördükten sonra gelip öğrencilerime ve çevreme anlatmak tabi ki daha faydalı oluyor. Kızım gezdiğimiz yerleri bir anı defterine not alıyor. Anı defterine o yörenin yemek ve trafik kültürünü tarihini, coğrafi yerlerini not alıyor onu da kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz tabi ki imkanlar dahilinde dünyayı gezmek. Önce çevre komşularımızdan başlayarak daha sonra dünyanın diğer ülkelerine doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

Babasıyla Türkiye turu yaptıklarını ve şimdi ki hedeflerinin dünya turu olduğunu ifade eden Yavuz Selim Demir ise "Babam coğrafya öğretmeni Türkiye’yi geziyordu bizde ona özenerek Türkiye’yi gezmeye başladık. İmkanlar dahilinde ona da ayak uydurarak. Nevşehir’den başlayan turumuz vardı, geçtiğimiz ay onu Uşak’ta sonlandırdık. Şimdi ki hedefimiz dünya turu yapmak. Türkiye’yi gezerken gördüğümüz tarihi, turistik ve doğal yerleri fotoğraflıyorum. Yaklaşık bir yıl önce gezmiş olduğumuz yerlerin fotoğraflarını çekmek için fotoğraf makinesi aldık. Ve bir yılda yaklaşık 30 bin adet fotoğraf çektik. Bu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz" diye konuştu.