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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni hizmet modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukları her türlü riskten koruyarak psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyduklarını belirterek, “Dezavantajlı çocuklarımız için Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl Bursa’da açacağımız bu merkezlerimizden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız” dedi.

Haberde İnsan 24.03.2022, 11:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni hizmet modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukları her türlü riskten koruyarak psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyduklarını belirterek, “Dezavantajlı çocuklarımız için Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl Bursa’da açacağımız bu merkezlerimizden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri, halka açık sistemin uygulanacağı yeni bir hizmet modelini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Hizmete sunulacak Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocuklar için spordan zeka oyunlarına, psikodramadan resime kültürel, sosyal ve spor etkinliklerinin yapılabileceği bölümler bulunacak, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı, çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açılmasının planlandığını bildirdi.

Pilot uygulama Bursa’da başlayacak

Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde 0-18 yaş grubuna hizmet verileceğini, sığınmacı çocukların da bu merkezlerden yararlanabileceğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak çocuklarımızın sokakta ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunmaları amacıyla proaktif sosyal hizmet programları geliştirmeyi, çocuklarımıza sunulan sosyal imkanları arttırmayı, çocuklarımıza ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, onların sağlıklı bireyler olarak toplum hayatında yer alabilmeleri ve ailelerinin yanında sağlıklı ortamlarda hayata hazırlanmaları için yürüttüğümüz hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için hazırladığımız Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl içinde Bursa’da açmayı planladığımız bu merkezlerimizde sunulacak hizmetlerden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız.”

Hem çocuklara hem ailelere hizmet sunulacak

Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde kültürden spora geniş yelpazede etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Bakan Yanık, resim, boyama, ahşap, heykel ve ebru kursları verileceğini, psikodrama, satranç, sudoku, tangran, sorti, tabu, yapboz, cenga ve geleneksel oyunlarla ilgili faaliyetler yapılacağını anlattı. Bakan Yanık, kitap okuma ve teknoloji odaları da bulunacak bu merkezlerin çocuklar için etkin bir yaşam merkezi olacağını belirtti. Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinden öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden faydalanan ve Bakanlığın mobil ekiplerinin tespit ettiği sokakta çalıştırılan çocukların yararlanacağını dile getiren Bakan Yanık, pilot uygulamanın burada verilecek hizmetlerin tür ve niteliğini belirlemede yol gösterici olacağını vurguladı. Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocukların yanı sıra ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verileceğini, ayrıca çocuklara yönelik hizmetler konusunda toplumun bu merkezlerden bilgilendirileceğini aktardı.

“Örnek uygulama modeli olacak”

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinin Bakanlığın çocuklarla ilgili hizmetlerinin merkezi olmasının planlandığını vurguladı. Sokakta, okulda çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten mobil ekiplerin bu merkezlerden koordinasyon sağlayacağını belirten Bakan Yanık, Çocuk Hakları Komitelerinin de bu merkezleri düzenleyecekleri etkinlikler için kullanabileceğini kaydetti. Bakan Yanık, bu merkezlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, tercüman, kurs eğitici ve öğreticileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından ihtiyaç duyulan personelin hizmet sunacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projemiz çocuklarımıza yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacaktır” ifadelerini kullandı.

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