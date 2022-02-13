Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mobil ekipleri çocuklar için sahada

Risk altındaki çocukları korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla sosyal hizmet modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde saha taraması yapıyor. Bugüne kadar toplam 158 bin çocuğa ulaşan, 40 binin üzerinde aile ziyareti gerçekleştiren mobil ekipler tarafından şu an 19 bin 120 çocuk aktif takip ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı çocuklar için mobil ekiplerle çalışmalar yürütüyor. Risk altındaki çocukları tespit etmek, korumak, onlara ve ailelerine destek sağlamak için Türkiye genelinde alanlarına göre uzmanlaşmış mobil ekipler sahada çalışıyor. Mobil ekipler, farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yanı sıra, hizmetin etkinliğinin sağlanması amacıyla takip de yapıyor. Alan taramalarının yanında çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ziyaretleri, ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri, eğitim kurumları ziyaretleri de gerçekleştiriliyor.

Mobil ekipler üç alanda çalışıyor

Mobil ekipler en az iki sosyal çalışma görevlisinden oluşuyor. Sokakta risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar için kurulan mobil ekipler bünyesinde il emniyet müdürlüğü ve zabıta ekiplerinden de görevli personel bulunuyor. Bakanlığın il müdürlüklerinde oluşturulan mobil ekipler tarafından “sokakta risk altında bulunan çocuklar”, “okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklar” ve “risk altında bulunan çocukların izlenmesi” olmak üzere üç alanda çalışma gerçekleştiriliyor. Sokakta risk altında bulunan çocuklar için oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek durumlarına uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına yönelik çalışma yürütüyor. Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen çocuklara yönelik oluşturulan mobil ekipler de erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, çocukların okula devamlarının sağlanması amacıyla ailelere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıyor.

Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla takip

Mobil ekipler, alan taramalarıyla dezavantajlı durumdaki çocukları ve aileleri belirledikten sonra onlara uygun desteklerin sunulması için gerekli yönlendirmeleri ve hizmetleri sağlıyor. Sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuklar ve aileleri başta olmak üzere risk altındaki çocuklar Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla izleniyor.

158 bin çocuğa ulaşıldı

Mobil ekiplerin çalışmalarıyla bugüne kadar farklı risk gruplarından toplam 158 bin çocuğa ulaşıldı, 40 binin üstünde aile ziyaret edildi. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa müdahale edilirken, bu durumdaki 16 bin çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. Çocuklardan 644’ü kurum bakımına alındı. Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 31 bin çocuğa ve 20 bin aileye ulaşıldı, 10 bine yakın ziyaret gerçekleştirildi. Bu şekilde 977 çocuğun okula devamı sağlandı. Bakanlığın mobil ekipleri aracılığıyla hizmet sunulan 19 bin 120 çocuk aktif olarak takip ediliyor.