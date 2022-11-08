Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Göç ve İnsani Yardım Çalıştayı düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 9-10-11 Kasım tarihinde İstanbul’da Göç ve İnsani Yardım STK Çalıştayı düzenleyecek.

Politika geliştirme süreçlerine sivil toplumu dahil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hazırladığı eylem planları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da açılış konuşmasını yapacağı Göç ve İnsani Yardım STK Çalıştayı’na İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Göç ve insani yardım alanında faaliyet gösteren temsilciler katılacak

Ayrıca göç ve insani yardım alanında çalışmalar yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın temsilcileri ile birlikte aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri de çalıştayda yer alacak.

Çalıştay kapsamında, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, göç ve insani yardıma ilişkin yürüttükleri faaliyetler ele alınacak. Kurumlar göç ve insani yardım alanına dair sunumlar gerçekleştirecek.

Odak çalışma grupları oluşturulacak

Göç ve insani yardım konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra konu ile ilgili yapılacak çalışmalara yön verecek olan çalıştayda, odak gruplar oluşturulacak. Odak gruplarının elde ettiği çıktılar, rapor haline getirilecek ve konu ile ilgili yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesinde etkili olacak.