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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.
Haberde İnsan 17.11.2022, 10:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.