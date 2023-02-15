Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremden etkilenen yaşlı ve engelliler hakkında bilgi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaşlı ve engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaları açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem nedeniyle 533 yaşlı ve bin 88 engelli vatandaşın nakil yapıldığını 186 yaşlı ve 273 engelli vatandaşın ise koruma altına alındığını açıkladı.