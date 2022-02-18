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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Haberde İnsan 18.02.2022, 09:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.