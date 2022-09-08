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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Haberde İnsan 08.09.2022, 10:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
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|10
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|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
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|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
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|5
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|4
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|3
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|Takımlar
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|3
|9
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|4
|7
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|5
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|5
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|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
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|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
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|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|6. Chelsea
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|7. Liverpool
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|8. Brentford
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|9. Leeds United
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|11. Newcastle
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|15. Crystal Palace
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|16. Everton
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|17. Aston Villa
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|18. West Ham United
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
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|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
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|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
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|7
|7. Atletico Madrid
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|7
|8. Celta Vigo
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|7
|9. Real Sociedad
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|10. Valencia
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|11. Mallorca
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|12. Girona
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|13. Almeria
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Espanyol
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|16. Real Valladolid
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|4
|17. Sevilla
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|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
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