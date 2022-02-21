banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı!
Borsa haftaya yükselişle başladı!
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
Yargıtay’dan aldatan kadın ve kaynana kararı
Yargıtay’dan aldatan kadın ve kaynana kararı
Soğuk hava geri geliyor!
Soğuk hava geri geliyor!

Aile büyüklerinden miras kaldı, 22 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de yaşayan Tuncay Türkçakal, dedesinden kendisine miras kalan zahirecilik mesleğini 22 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor.

Haberde İnsan 21.02.2022, 11:33
Aile büyüklerinden miras kaldı, 22 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de yaşayan Tuncay Türkçakal, dedesinden kendisine miras kalan zahirecilik mesleğini 22 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Tuncay Türkçakal, ailesinden kendisine miras kalan zahirecilik mesleğini sürdürüyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan mesleği 22 yıl önce devralan Türkçakal, zaman içinde dükkanını hızlı bir şekilde büyüttü. Yeğeni ile birlikte çalışan Türkçakal, çiftçinin ürettiği her türlü tahılı muhafaza ederek satışa sunuyor.

"Ailem bu işe küçük bir kamyonetle başlamış"

Aile bireylerinin bu mesleğe 1960 yılında başladığını söyleyen Türkçakal, "O zamanki çapımızla şimdiki çapımız bir değil. Ailem o zamanlarda küçük bir kamyonetle, kendilerine yakın köylerde zahireciliğe başlamış. 1990’lı yıllarda ise suni yemlerin artmasıyla satışlar çok yükseldi ve kendi kendine büyüdü. Önceden sadece İshakçılar köyüne hizmet veriyorduk. Daha sonra İzmit’te de bir şube açıldı. Oradaki şubemiz de küçüktü fakat işlerimiz büyüyünce burayı satın aldık" dedi.

"Zahirecilik kelimesi insanlara yabancı geliyor"

Zahirecilik mesleğinden bahseden Türkçakal, "Zahirecilik kelimesi insanlara yabancı geliyor. Köylünün ürettiği hububatın hepsini satın alıyoruz. Aldığımız bu maddeleri işleyerek veya bütün olarak fabrikalara satıyoruz. Bununla beraber de köylünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buzağı, inek, kuzu ve tavuk yemi gibi bütün yemler mevcut. Bir nevi tarım marketi gibiyiz, köylüler tüm ihtiyaçlarını bizden bulmak zorunda. Biz de köylüye elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaç kuşak daha devam eder bilmiyorum"

Kendisinden sonra zahirecilik mesleğinin devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyleyen Türkçakal, "Bu iş dedemden babam ve amcalarıma, ardından ben 2000 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bana kaldı. Babam bana yardımcı oluyordu fakat vefat etti. Şimdi de yeğenimle beraber bu işe devam ediyoruz. Benden sonra kaç kuşak bu işe devam eder bilmiyorum" diye konuştu.

"Tarıma ve köylüye her zaman ihtiyacımız var"

Tarımın önemine değinen Türkçakal, "Sektörün zorlukları aşılamayacak zorluklar değil. Tarıma ve köylüye her zaman ihtiyacımız var. Onlar sürekli üretecek ki alışveriş olsun. Özellikle pandemiden sonra cirolar çok yükseldi. Küçük esnafın ayakta durması gerçekten çok zor. Ayda 500 tonluk yem satışı yapıyoruz. Buna ek olarak arpa, buğday, mısır gibi ürünler de satıyoruz ve onlardan da ayda 100 tona yakın satıyoruz. Kurban Bayramı zamanında köylüler yemi daha çok talep ettiği için yem satışlarımız daha çok artıyor. Temmuz aylarında ise arpa daha çok satılıyor. Hemen ardından mısır sezonu başlıyor. Şu anda da kurban için müşterilerimize hayvan hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14